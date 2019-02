Bowling Scores

Sponsored by First Security Bank

THOMPSON FALLS

MONDAY NITE GALS W L

Dangerous Dames 50.5 33.5

Talk of the Town 48 36

Rock’n Bowl 40.5 43.5

Rehbein Pin-up Gals 40 44

Nascar Freaks 37 47

Dolls with Balls 36 48

Team Scr. Game: Nascar Freaks, 457; Scr. Series: Nascar Freaks, 1357; Hcp. Game: Nascar Freaks, 647; Hcp. Series: Nascar Freaks, 1927; Inv. Scr. Game: Simone Schilthuis, 194; Scr. Series: Simone Schilthuis, 485 ; Hcp. Game: Simone Schilthuis, 254; Hcp. Series: Simone Schilthuis, 665.

BOWLING BEAUTIES W L

Mad Hatters 48 36

Gardner Ranch 48 36

B & D Trucking 47 37

Realty Northwest 46 38

Clay Pots 39 45

Sunflower Gallery 24 60

Team Scr. Game: Gardner Ranch, Realty Northwest, 426; Scr. Series: Gardner Ranch, 1214; Hcp. Game: Gardner Ranch, 658; Hcp. Series: Gardner Ranch, 1910; Inv. Scr. Game: Mary Thomas, 187; Scr. Series: Mary Thomas, 476; Hcp. Game: Mary Thomas, 244; Hcp. Series: Barb Mendenhall, 656.

OVER THE HILL GANG W L

Mixed Nuts 48 36

Fun Team 45 39

Com’ Bak Kids 44.5 39.5

First Security Bank 43.5 40.5

Joker’s Wild 36.5 47.5

Leftovers 34.5 49.5

Team Scr. Game: Leftovers, 667; Hcp. Game: Fun Team, 874; Scr. Series: Leftovers, 1942; Hcp. Series: Com’ Bak Kids, 2569; MEN’S - Scr. Game: Lonny Davis, 210; Hcp. Game: Lonny Davis, 257; Scr. Series: Lonny Davis, 538; Hcp. Series: Lonny Davis, 679; WOMEN’S - Scr. Game: Janis Gardner, 189; Hcp. Game: Janis Gardner, 268; Scr. Series: Ginger Ward, 476; Hcp. Series: Janis Gardner, 694.

INDUSTRIAL LEAGUE W L

First Security Bank 9 3

Internet Kitchen 7 5

Bernie’s Auto 6 6

Moore Oil 6 6

Sapo 5 7

Highlead 3 9

Team Scr. Game: Bernie’s Auto, 756; Scr. Series: Bernie’s Auto, 2183; Hcp. Game: Bernie’s Auto, 827; Hcp. Series: Bernie’s Auto, 2396; Inv. Scr. Game: Bernie Groshong, 248; Scr. Series: Ron Beaty, 615; Hcp. Game: Bernie Groshong, 274; Hcp. Series: Gary Thompson, 665.

FRIDAY NIGHT LITES W L

Rimrock 55 33

Hagedorn Land 47 41

Bell Notley 46 42

Big Eddy’s 45 43

Lyght & Lyght 38 50

Project Ascent 33 55

Team Scr. Game: Lyght & Lyght, 673; Scr. Series: Hagedorn Land Survey, 1721; Hcp. Game: Lyght & Lyght, 894; Hcp. Series: Big Eddy’s, 2406; MEN’S - Inv. Scr. Game: Bill Beckman, 203; Scr. Series: Cody Brown, 489; Hcp. Game: Cody Brown, 247; Hcp. Series: Cody Brown, 624; WOMEN’S - Inv. Scr. Game: Ginger Ward, 182; Scr. Series: Ginger Ward, 510; Hcp. Game: Yvonne Hawkinson, 233, Hcp. Series: Becky Resner, 624.

TF YOUTH LEAGUE W L

MMCC’S 29.5 14.5

Do It Ranch #2 22 22

Do It Ranch 18 26

Cox’s 15 29

Main Street Medical 14 30

The Barber Pole 11.5 32.5

Team Scr. Game: Do It Ranch #2, 376; Hcp. Game: Do It Ranch #2, 843; Boys Inv. Scr. Game: Zack Harris, 146; Scr. Series: Nate Wilhite, 411; Hcp. Game: Zack Harris, 246; Hcp. Series: Nate Wilhite, 594; Girls Inv. Scr. Game: Chesney Lowe, 126; Scr. Series: Kinzie Cox, 229; Hcp. Game: Hailey Lowe, 241; Hcp. Series: Hailey Lowe, 468.

PLAINS

TUESDAY SR. MIXED W L

B & B Storage 42.5 33.5

Dick’s Danglers 42 34

Butcher’s Nook 38 38

Woodchucks 36.5 39.5

McGowan 35.5 40.5

Colyer Oil 33.5 42.5

Team Scr. Game: Dick’s Danglers, 834; Scr. Series: McGowan, 2417; MEN’S - Scr. Game: Rod Stamm, 204; Scr. Series: Rod Stamm, 507; WOMEN’S - Scr. Game: Cindy Trull, 171; Scr. Series: Victoria Westhoven, 389.

WEDNESDAY BOWLING W L

The Mint 49 35

Gary’s Auto 44.5 39.5

Plains Power Wash 43.5 40.5

Patsy’s Irish Pub 43 41

Plains Drug 41.5 30.5

The Printery 41 31

Revier Transportation 32.5 51.5

Wild Horse Brew Crew 29 47

Team Scr. Game: Patsy’s Irish Pub, 807; Scr. Series: Patsy’s Irish Pub, 2266; MEN’S - Scr. Game: Dave Kirkwood, 217; Scr. Series: Jamie French, 502; WOMEN’S - Scr. Game: Lisa French, 169; Scr. Series: Lisa French, 465.