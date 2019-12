Crossword Solution January 2, 2020 January 2, 2020 SOLUTIONS ACROSS 1. DBMS 5. Galena 11. Oran 12. Ruddiness 16. Paso 17. Id 18. Labia 19. Inhumanities 24. Al 25. Edited 26. Tens 27. Emu 28. Ryes 29. Moan 30. Fret 31. Tahrs 33. Abase 34. Eerier 38. Arises 39. Caeca 40. Samba 43. Utah 44. Eads 45. Avid 49. Aar 50. Menu 51. Misery 53. DB 54. Acce...





For access to this article please sign in or subscribe.