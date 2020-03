Crossword Solution March 5, 2020 March 5, 2020 SOLUTIONS ACROSS 1. Abaca 6. Sloe 10. Tabi 14. Basel 15. Pertained 17. Accomplishments 19. Shi 20. Has 21. Ypres 22. Tot 23. Glee 24. Spat 26. Herded 29. Atar 31. Lane 32. Pat 34. Dane 35. Matte 37. Debs 38. PMT 39. Bend 40. Yeah 41. Parent 43. Sans 45. OSHA 46. PAC 47. Biota 49. Aar 50. SSB 53...





