Quinn Elizabeth Kay Blackburn
April 23, 2020
Quinn Elizabeth Kay Blackburn was born on April 9, 2020 to Brody and Alissa Blackburn
of Kodiak, Alaska. She weighed 6 pounds, 1 ounce, and measured 18 inches long.
Maternal grandmother is Karen Morey of Thompson Falls. Maternal great-grandparents are Gary and Audrey Flockerzi of Trout Creek and Edie Morey of Pawcatuck, Connecticut.
Paternal grandparents are Lyle and Lynnette Blackburn of Paterson, Washington. Paternal great-grandparent is Loren Blanchard of Culver, Oregon.
Welcome, Quinn.
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