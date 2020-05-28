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Sanders County Ledger - Your Best Source For Sanders County News

Crossword Solution

May 28, 2020

 
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May 28, 2020

SOLUTIONS ACROSS

1. ASAP

5. Somme

10. Asci

14. Bell

15. Braes

16. Bora

17. Brea

18. Anile

19. Eras

20. Abets

22. Ana

23. Rabbi

24. Tottenham

27. Tat

30. Nae

31. Oaf

32. Aar

35. Abased

37. BMW

38. Pane

39. Takas

40. FAA

41. Sahib

42. Aced

43. Tab

44. Race me

45. Ran

46. Aim

47. SAT

48. Dal

49. Silicates

52. Aaron

55. Lit

56. Samas

60. Glia

61. Aires

63. Lace

64. Amok

65. Cares

66. Erin

67. Rats

68. Trine

69. Side

SOLUTIONS DOWN

1. ABBA

2. Serb

3. Alee

4. Platt

5. SBA

6. Ornate

7. Maine

8. Melanoma

9. ESE

10. Abeam

11. Sorb

12. Crab

13. Iasi

21. Sones

23. RAF

25. Tad

26. Haw

27. Tatar

28. Abaca

29. Taken

32. Aahed

33. Anima

34. Rebel

36. Sad

37. Bab

38. Pac

40. Familiar

41. Sates

43. Til

44. Rat

46. Ain

47. Sateen

49. Soaks

50. Cirri

51. Sales

52. Agar

53. Almar

54. Riot

57. Mari

58. Acid

59. Sene

61. Act

62. SSE

CW205410

 
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