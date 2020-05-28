Crossword Solution
May 28, 2020
May 28, 2020
SOLUTIONS ACROSS
1. ASAP
5. Somme
10. Asci
14. Bell
15. Braes
16. Bora
17. Brea
18. Anile
19. Eras
20. Abets
22. Ana
23. Rabbi
24. Tottenham
27. Tat
30. Nae
31. Oaf
32. Aar
35. Abased
37. BMW
38. Pane
39. Takas
40. FAA
41. Sahib
42. Aced
43. Tab
44. Race me
45. Ran
46. Aim
47. SAT
48. Dal
49. Silicates
52. Aaron
55. Lit
56. Samas
60. Glia
61. Aires
63. Lace
64. Amok
65. Cares
66. Erin
67. Rats
68. Trine
69. Side
SOLUTIONS DOWN
1. ABBA
2. Serb
3. Alee
4. Platt
5. SBA
6. Ornate
7. Maine
8. Melanoma
9. ESE
10. Abeam
11. Sorb
12. Crab
13. Iasi
21. Sones
23. RAF
25. Tad
26. Haw
27. Tatar
28. Abaca
29. Taken
32. Aahed
33. Anima
34. Rebel
36. Sad
37. Bab
38. Pac
40. Familiar
41. Sates
43. Til
44. Rat
46. Ain
47. Sateen
49. Soaks
50. Cirri
51. Sales
52. Agar
53. Almar
54. Riot
57. Mari
58. Acid
59. Sene
61. Act
62. SSE
CW205410
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