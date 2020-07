Crossword Solution July 30, 2020 SOLUTIONS ACROSS 1. CPU 4. Attack 10. HEP 11. Deadly 12. Du 14. ANS 15. Lima 16. Indict 18. Elevate 22. Scoria 23. Venison 24. Cowslip 26. ID 27. Eira 28. Refs 30. Rant 31. UTA 34. Saris 36. Nee 37. Lapp 39. Coop 40. Nepa 41. Me 42. Nauseam 48. Agendum 50. Create 51. Sultana 52. Escrow 53. Huck...





For access to this article please sign in or subscribe.