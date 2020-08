Crossword Solution August 20, 2020 August 20, 2020 SOLUTIONS ACROSS 1. AMAs 5. Eulogy 11. Malnutrition 14. Uneaten 15. Cruder 18. Segar 19. Drogue 21. HNY 23. Lari 24. Adage 28. Adar 29. DL 30. Pale 32. SLA 33. Did 35. Dab 36. ANS 39. Stem 41. BS 42. NATO 44. Yeddo 46. Nail 47. Pre 49. Accept 52. Adits 56. Philip 58. Iterate 60. Concatenated 62...





