Bowling Scores September 17, 2020



THOMPSON FALLS INDUSTRIAL LEAGUE W L Bernie’s Auto 3 1 Highlead 3 1 Howard Services 3 1 Hagedorn Land Surv. 1 3 Internet Kitchen 1 3 Moore Oil 1 3 Team Scr. Game: Bernie’s Auto, 697; Scr. Series: Bernie’s Auto, 1776; Hcp....





For access to this article please sign in or subscribe.