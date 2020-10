Crossword Solution October 8, 2020 October 8, 2020 SOLUTIONS ACROSS 1. Pascal 7. SCH 10. Mulberry 12. Rama 13. Anaerobe 14. Mends 15. Title 16. Ajar 17. Tic 18. Chia 19. Anon 21. Hag 22. Jeremiad 27. It 28. Entertainment 33. DA 34. Ideation 36. DDT 37. Aare 38. Hale 39. Gee 40. Mace 41. Athar 44. Cubed 45. Ranchero 48. Aces 49. Adenomas 50. DKR...





