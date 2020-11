Crossword Solution November 12, 2020 November 12, 2020



SOLUTIONS ACROSS 1. Taal 5. Rap 8. Arm 11. Wadis 13. Ale 14. Abas 15. Arena 16. Cir 17. Nebe 18. Enemy 20. Keg 21. Otic 22. Adenomas 25. Disparately 30. Accused 31. Dao 32. Reins 33. Pasch 38. Aga 41. Failure 43. Information 45. Hologram 47. Ahab 49. Shi 50. Oaken 55. Rube 56. Tae 57. Allah 59...





For access to this article please sign in or subscribe.