Crossword Solution November 26, 2020 November 26, 2020 SOLUTIONS ACROSS 1. USSR 5. Praam 10. Ugli 14. Roue 15. Barer 16. Need 17. Dans 18. Stirs 19. Alae 20. Urges 22. Iso 23. Praha 24. Tottenham 27. Tau 30. Roe 31. Aar 32. MGD 35. Uglier 37. Aug 38. Palo 39. Nanas 40. UST 41. Uigur 42. Evan 43. UNH 44. Alamos 45. Dee 46. And 47. RBC 48. Ana 49. Ty...





For access to this article please sign in or subscribe.