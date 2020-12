Sanders County Honor Roll

DIXON ELEMENTARY

Fourth Grade

Denzel Howard, Sonny Matt, Shelton Roberts, Sheray Rossbach.

Fifth Grade

Lucy Metcalf.

Sixth Grade

Dylann Elverud, Robert Howard, Bryce Roberts, Reese Swensen.

Seventh Grade

Amelya Delay, Benjamin Matt, Katie Porter, Adele Ranney.

Eighth Grade

Kiaayo Kennedy.

THOMPSON FALLS ELEMENTARY

Fourth Grade

Nathan Baxter, Easton Deal, Audrey Fairbank, Alex Farrar, Wyatt Franklin, Tristan Kelly, Angela Koskela, Bryan Lakko, Allan McGann, Gage Park, Marley Robinson, Christine Romero, Tobias Susic.

Fifth Grade

Cora Anderson, Emory Butler, Billy Detlaff, Lexi Franck, Evan Lofthus, Grace Subatch.

Sixth Grade

Alex Barrera, Aubrey Baxter, Allie Borgmann, Everett Brotherton, Jesse Buchanan, Addyson Deal, Teagan Dorscher, Giovanni Grossberg, Chase Helvey, Samantha Hertel, Camille Holloway, Jacob Howell, Kylee Huff, Riley Keefe, Michael Koskela, Sophia LaFriniere, Claire Lakko, Kaylene Morkert, Jason Myers, Marley Neesvig, Jay Sipa Kupihea, Tyler Smith.

THOMPSON FALLS HIGH SCHOOL

Freshmen

Kael Brown, Jacob Carping, Nathan Cottingham, Makayla Davis, Connor Day, Braxton Dorscher, Avery Graving, Justin Haagenson, Max Hannum, Olivia Harnett, Adrian Holloway, Blakely Lakko, Diego Long, Brayden McJunkin, Walker Morefield, Hattie Neesvig, Theodor Nygaard, Trinity Riffle, Mackenzie Robinson, Cael Thilmony.

Sophomores

Ellie Baxter, Bethany Burk, Adam Childers, Jesse Claridge, Benjamin Cooper, Tiana Goatley, Cella Haodges-VanHuss, Cheyla Irvine, Chesney Lowe, Levi Myers, Mollie Nichols, Julian Watson-Flick, Colton Wormwood.

Juniors

Avicenna Ahmad, Caity Alexander, Tyler Battles, Zackary Biros, Julissa Bonney, Reyna Clark, Owen Fernstrum, Luke Habiby, Veronica Hanks, Danni Jo Hodges-VanHuss, Lance Palmer, Elli Pardee, McKenzie Robins, Andrew Romero-Townsend, Nathan Schraeder, Scarlette Schwindt, Naja Slawta, Trae Thilmony, Peyton Whiting, Ariana Wood.

Seniors

Zachary Allday, Maycie Anderson, Megan Baxter, Jolia Buchanan, Jody Detlaff, Faith Frields, Sierra Hanks, Dante Nicheli, Zachary Mickelson, Wyatt Morefield, Justin Morgan, Josey Neesvig, Nathan Ostwald, Kade Pardee, Jasmine Pearson, Renee Pearson, Hunter Rich, Angel Whiting, Riley Wilson.

PLAINS ELEMENTARY

Fourth Grade

Utah Butler, Talon Ferlan, Briauna Kulawinski, Jackson Revier, Kylar Bannout, Makayla MacNair, Reese Meredith, Kiara Brown, Miranda Dawson, Karissa French, Madison Hill, Kameryn Malmend, Gary Rehbein, Kylie Silva, Baily Slusher, Emmie Tucker, Meghan Wall, Merijah Reinke, Cadence Hansen, Emery Josephson, Palin Nelson, Mason Goodwin, Grayson Ridders.

Fifth Grade

Annika Ercanbrack, Jesse Mitchell, Shay Nelson, Tristan Allen, Tia Bellinger, Emma Dimond, Kenna Miller, Cheyenne Little Whirlwind, Wyatt Miller, Hadyn Rice, Elisabeth Weedeman, Caydin Christensen, John Jermyn.

Sixth Grade

Aubree Butcher, Ashley Ferlan, Cecilia Harris, Avamarie Lawyer, Madison Pfister, Gregory Tatum, Marina Tulloch, Cooper Meredith, William Horodyski, Kaylee Warta, Carson Becktel, Stanley Decker.

PLAINS JUNIOR HIGH

7th Grade

Kalem Ercanback, Madisyn Peele, Kalli Tuma, Ruthie Uli, Macey Malmend, Liam Lyman, Chance Angle, Jamie Christensen, Catalina Mitchell, Lucille Privett.

8th Grade

Alexis Deming, Layla Harris, Sophia Leggat, Logan Steinebach, Teagan Thomas, Madalynn Blood, Fabiolito Martinez, Django Oakcedar, Matthew Wyatt, Wyatt Butcher, Mackenzie Tulloch, Trystan Larsen, Gracie Scribner, Aliyah Heathers, Zayden Allen, RuBea Privett, Jonathan Felix, Jacob Hutchins, Gavin Schrenk, Isaac Tucker.

PLAINS HIGH SCHOOL

9th Grade

Teirainy Bellinger, Emory Ercanbrack, Peyton Wasson, Amy Hill, Drew Carey, Jaelyn Carr, Joseph Martin, Samuel Feiksa, Zephaniah Dines, Nicholas Hill, Kaedin Jurek, Denny Black, William Tatum.

10th Grade

Alexis Helterline, Kaylie Peele, Chloe French, Kallen Burrows, Kimberly Curry, Haylee Nelson, Carlie Wagoner, Aaron Pfister, Danyon Heingartner, Izibelle Crabb, Brady Schrenk, Shelby Scribner, Piper Bergstrom, Matthew Woods-Daems.

11th Grade

Connor Burnham, Adelle Ercanbrack, Grace Horton, Madelyn Madden, Macey Scott, Hailee Steinebach, Tessa Williams, Christopher Jones, Gabriel Worrall, Aubrey Tulloch, Hunter Altmiller, Celsey VonHeeder, Jolena Caldwell, Rylee Gannarelli, Lucas Richards, Alexandra Craft, Kaylah Standeford, Samuel Wood.

12th Grade

Skylar Bergstrom, Dacia Black-Garrison, Toby Gobert, Katrina Hagerman, Leena Meckler, Citori Jones, Justine Martin, Kaylee Cole, Rebecca Madden, Gavin Regalado, Tucker Foster, Nathan Feliksa, Peter Carey, Nicolas Gumm, Kolton Johnston, Deriyan Sheehan.

NOXON HIGH SCHOOL

Freshmen

Samuel Christensen, Kaitlin Keiscome, Martha Klaus, Emily Lucero, Dage Nyberg, Maygan Swanson, Mia Vogel.

Sophomores

Emily Brown, Avery Burgess, Aubrey Erwin, Cleao Hahn, Easton Hanley, Skye Irgens.

Juniors

Nathan Cano, Derreck Christensen, Vanessa Horner, Laurel Miller, Gunnar Swanson, CadeVanVleet. Honorable Mention: Charles Boehme, Shane Reishus.

Seniors

Brody Hill, Chelsea Vohs. Honorable Mention: Jared Webley.

TROUT CREEK ELEMENTARY

Third Grade

Brayden Reum.

Fourth Grade

Eillie Chambers, Grady Dana, Ren Foreman.

Fifth Grade

Grayson Stevens. Honorable Mention: Isabell Aguirre, Eithan Chambers.

Sixth Grade

Arya Krick, Kassidy Dana, Gavin Todd, Madisun Rasmussen, Riley Reum. Honorable mention: Hunter Foreman.

Seventh Grade

Madison Wormwood, Tia Aguirre, Trevor Peterson, Lassen Raby, Fletcher Segura

Eighth Grade

Gabby, Gage Todd, Ashton Rasmussen, Michael Osman, Luke Navarro.

Honor roll for Hot Springs schools was not yet available and will be published when released.