Crossword Solution January 7, 2021 January 7, 2021 CLUES ACROSS 1. Partner to ÒoohedÓ 6. Relaxing places 10. Humorous monologue 14. Simple elegance 15. Bearable 17. Disobedience 19. Express delight 20. GovÕt attorneys 21. Wake up 22. A type of band 23. Remain as is 24. Turfs 26. Battle-ax 29. Volcanic crater 31. The mother of Jesus 32. OneÕ...





For access to this article please sign in or subscribe.