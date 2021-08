Crossword Solution August 12, 2021 August 12, 2021 SOLUTIONS ACROSS 1. UMP 4. PACHA 9. SOLED 14. POA 15. AMPUL 16. PRINK 17. SIN 18. LOUDSPEAKER 20. ERODES 22. OVATE 23. TERRS 24. APPARELED 28. AIT 29. WU 30. DYNE 31. LIMBI 33. AESIR 37. AM 38. UCA 39. NARRATE 41. ATE 42. CE 43. EDDIC 44. EPEES 46. INGE 49. LH 50. NOR 51. DIALOGUES 55. TWANG 5...





