Crossword Solutions
May 5, 2022
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SOLUTIONS ACROSS
1. ESP
4. HASP
8. CORN
10. BETTA
11. ZOEA
12. COATIS
13. ENSUE
15. SLOVENE
16. METRO
17. HAULING
18. AROUND THE BEND
21. END
22. RAG
23. DST
24. MON
25. MET
26. LAO
27. MARILYN MONROE
34. PAIRINGS
35. TEALS
36. DERIDED
37. CUBIC
38. RAINED
39. SIVA
40. AGNES
41. SEEP
42. BEES
43. SSE
SOLUTIONS DOWN
1. ECZEMA
2. SOONER
3. PRESTO
4. HEAVING
5. ATTEND
6. STING
7. PASE
9. NAURU
10. BOOLEAN
12. CLUBROOM
14. SAE
15. EON
17. HHD
19. DESTINED
20. TNT
23. DERIDES
24. MAN
25. MARINES
26. LYS
27. MARINE
28. LGD
29. OTC
30. NEUSS
31. RABIES
32. OLIVES
33. ESCAPE
34. PEAGE
36. DRAB
CW225110
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