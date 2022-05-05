Crossword Solutions

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May 5, 2022

 
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May 5, 2022

SOLUTIONS ACROSS

1. ESP

4. HASP

8. CORN

10. BETTA

11. ZOEA

12. COATIS

13. ENSUE

15. SLOVENE

16. METRO

17. HAULING

18. AROUND THE BEND

21. END

22. RAG

23. DST

24. MON

25. MET

26. LAO

27. MARILYN MONROE

34. PAIRINGS

35. TEALS

36. DERIDED

37. CUBIC

38. RAINED

39. SIVA

40. AGNES

41. SEEP

42. BEES

43. SSE

SOLUTIONS DOWN

1. ECZEMA

2. SOONER

3. PRESTO

4. HEAVING

5. ATTEND

6. STING

7. PASE

9. NAURU

10. BOOLEAN

12. CLUBROOM

14. SAE

15. EON

17. HHD

19. DESTINED

20. TNT

23. DERIDES

24. MAN

25. MARINES

26. LYS

27. MARINE

28. LGD

29. OTC

30. NEUSS

31. RABIES

32. OLIVES

33. ESCAPE

34. PEAGE

36. DRAB

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