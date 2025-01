Bowling Leagues

Team Scr. Game: Fun Team, 881; Scr. Series: Fun Team, 2567; Hcp. Game: Roll’n Along, 1102; Hcp. Series: Roll’n Along, 3203; Mens Inv. Scr. Game: Steve White, 223; Scr. Series: Bernie Groshong, 580; Inv. Hcp. Game: Wally Anderson, 271; Hcp. Series: Wally Anderson, 651; Wms Inv. Scr Game: Debbie Rolleri, 190; Scr Series: Wendy Kelley, 520; Inv. Hcp. Game: Sandy Posey, 248; Hcp. Series: Yvonne Hawkinson, 689.

OVER THE HILL GANG W L