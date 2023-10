CROSSWORD SOLUTION October 19, 2023



SOLUTIONS ACROSS 1. SNIB 5. ARM 8. RETE 12. EAMES 14. SEA 15. ODER 16. CRATER 18. SID 19. ODES 20. TAMARA 21. AGE 22. KINE 23. VICINITIES 26. RAFFISH 30. ERRED 31. ADDUCER 32. DAI 33. GORGE 34. LUBAS 39. MAS 42. ERASERS 44. AWARE 46. TATTLER 47. EMANCIPATE 49. SLAB 50. AZO 51. ERASED 56. TI...





For access to this article please sign in or subscribe.