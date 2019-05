2019 Sanders County Junior High Track Meet Results May 2, 2019



BOYS A DIVISION 1, Plains, 158; 2, Thompson Falls, 121; 3, Noxon, 38; 4, Hot Springs, 24; 5, Dixon, 0; 5, Trout Creek, 0 100 M Dash: 1, Gary Bradley, Plains, 13.31; 2, Breck Ferris, Thompson Falls, 13.58; 3, Gage Hendrick, Noxon, 14.55; 4, Austin Campbell, Hot Springs, 15.17; 5, Levi Myers, Thomp...





