Crossword Solution November 14, 2019 November 14, 2019 CLUES ACROSS SOLUTIONS ACROSS 1. Cote 5. Sci 8. Coa 11. Scarf 13. Ian 14. Cabs 15. Cabal 16. PBS 17. Efik 18. Susus 20. Pat 21. Cees 22. Americas 25. Prematurely 30. Reposed 31. TLC 32. Edits 33. Lamna 38. ECM 41. Arising 43. The Black Sea 45. Cesarean 47. Moab 49. Fra 50. Aahed 55. Elba 56....





