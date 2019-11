Crossword Solution November 21, 2019 November 21, 2019 SOLUTIONS ACROSS 1. Asp 4. Ops 7. ABN 10. Say 11. Sep 12. Pug 13. Mosul 15. Sae 16. Prawn 19. Awesome 21. Columbo 23. Ontario 24. Twining 25. Guru 26. Reed 27. Pareses 30. Assists 34. Oca 35. Ish 36. Bedside 41. Splashy 45. Plop 46. Tied 47. Bacilli 50. Ocarina 54. Agonies 55. Reveler 56. Hemi...





For access to this article please sign in or subscribe.