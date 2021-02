Sanders County Honor Roll

PLAINS ELEMENTARY

Plains School District released their honor roll achievers for the second semester. In fourth grade Kylar Bannout, Kiara Brown, Utah Butler, Madison Hill, Briauna Kulawinski, Reese Meredith, Miranda Dawson, Talon Ferlan, Karissa French, Emery Josephson, Kameryn Malmend, Jackson Revier, Cooper Spurr, Joshua Warta, Mason Goodwin, Cadence Hansen, Gary Rehbein, Kylie Silva, Merijah Reinke, Hailey Dimond, Halen Erickson, Palin Nelson, and Baily Slusher earned placement. Fifth grade includes Tia Bellinger, Emma Dimond, Annika Ercanbrack, Shay Nelson, Cheyenne Little Whirlwind, Kenna Miller, Caydin Christensen, Jesse Mitchell, Hadyn Rice, Tristan Allen, Wyatt Miller, John Jermyn, Kendra Gonzalez, Remington Ryan, and Kaden Trull. Sixth graders are Ashley Ferlan, Avamarie Lawyer, Madison Pfister, Gregory Tatum, Aubree Butcher, Cecilia Harris, Cooper Meredith, Marina Tulloch, Emma O’Keefe, William Horodyski, Ireland Corbin, Emelia Rivinius, and Matthew Thurston.

PLAINS JUNIOR HIGH

Plains Junior High honors go to seventh graders Kalem Ercanbrack, Macey Malmend, Madisyn Peele, Kalli Tuma, Victoria Swanson, Kylan Bostick, Maddie Carter, Beau Crabb, Liam Lyman, Landen Mathers, Catalina Mitchell, Sarah Anderson, and Chance Angle. Eighth graders include Alexis Deming, Layla Harris, Logan Steinebach, Teagan Thomas, Mackenzie Tulloch, Trystan Larsen, Fabiolito Martinez, Django Oakcedar, RuBea Privett, Gavin Schrenk, Logan Wall, Wyatt Butcher, Madalynn Blood, Chase Gobert, Zayden Allen, Aliyah Heathers, Gracie Scribner, Cody Arnott, and Shawn O’Keefe.

PLAINS HIGH SCHOOL

Plains High School honor roll students include freshman Teirainy Bellinger, Emory Ercanbrack, Peyton Wasson, Drew Carey, Hallie Corbin, Samuel Feliksa, Kaedin Jurek, Joseph Martin, Amy Hill, Brenden Vanderwall, Denny Black, Olivia Easter, Jaelyn Carr, Nicholas Hill, Donald Nelson, and Marissa Young. Sophomores are Alexis Helterline, Izibelle Crabb, Kaylie Peele, Kallen Burrows, Chloe French, Brady Schrenk, Carlie Wagoner, Haylee Nelson, Jacob Schulze, Garth Parker, and Shelby Scribner. Juniors are Connor Burnham, Adelle Ercanbrack, David Schulze, Macey Scott, Aubrey Tulloch, Hunter Altmiller, Gabriel Worrall, Grace Horton, Madelyn Madden, Hailee Steinebach, Christopher Jones, Tessa Williams, Celsey VonHeeder, Krystena Boes, Jolena Caldwell, Alexandra Craft, Madison Elliott, and Samuel Wood. Seniors are Skylar Bergstrom, Dacia Black-Garrison, Katrina Hagerman, Justine Martin, Leena Meckler, Gavin Regalado, Stephen Schulze, Rebecca Madden, Toby Gobert, Tucker Foster, Kolton Johnston, Nathan Feliksa, Kaylee Cole, Citori Jones, Ruby Martinez, and Deriyan Sheehan.

HOT SPRINGS ELEMENTARY

Hot Springs Elementary honor students are first graders Hoyt Bangen, Niyah Barber, Leena Depoe, Benjamin Gallagher, Brayden Graham, Caden Heidegger, Kiyah Hjorth, Uriah Lowther, Nolan Martin, Tucker Morkert, Aubrie Moats, Jadasyn Old Person, Traylynn Peone, Cash Sutherland, Syndi Sepp, Halle Sneeden, and Trinity Wiest. Second graders are Ryo Aruda, Chandra Campbell, Tabitha Elledge, Keegan Graham, Grace Hindman, Aaron Leichtnam, Emily Lonergan, Samuel Moats, Ezra Reed, Jaxn Shephard, and Georgia Suess. Third graders include Noah Heidegger, Daniel Homola, Anjelle Reed, Bianca Badsay, Natalie Cork, Michael Pablo, Daniel Suess, Nakiyla McCrea, Terrin Stanton, and Deon McDonald. In the fourth grade are Ziah Hensrude, Elizabeth Knudsen, Alisha Jakabosky, and Peyton Salmi. Fifth grade honors go to Kember Keefe, Levi McDaniels, Kielen Meador, Ezekiel Wiest, Chase Depoe, Samuel McDougall, Grace Pugh, and Kahl Graham.

HOT SPRINGS HIGH SCHOOL

Hot Springs High School students qualifying for honor roll are sixth graders Ben Aldridge, Ava Bouquet, Bonnie Deaton, Kora Lee Hensrude, Logan Homola, Lanet Jakabosky, JW Marrinan, Sophia McDonald, Asher Parker, Daniel Slonaker, Andrew Waterbury, and Josh White. Seventh graders are Kara Christensen, Samson Jakabosky, Naoma Knudsen, Odin Max, and Jeremiah Suess. Eighth graders include Wesley Adams, Wyatt Campbell, Brynn Courville, August Courville, Madalyn Homola, Brooke Jackson, Nick McAllister, Weston Slonaker, Georgia Uski, Weston Slonaker, Georgia Uski, and Johnny Waterbury. Freshmen are Lauryn Aldridge, WilJames Courville, Michael Marrinan, Amy McDaniels, Vivika McKeever, Jody Page, Justin Perry, and Allan Peters. Sophomores include Austin Campbell, Lily DeTienne, Joshua Graham, Tayten Keller, Josie Uski, and Sydney Viegut. Juniors are Vania Afonin, Katelyn Christensen, Ava Erny, Mario Lopez Garcia, Morgan Hoff, Kyle Lawson, Moira Lonergan, Jack McAllister, Andrew McDaniels, Austin Smith, Benedict Waterbury, and Lily Winn. Seniors are Hannah Bishop, Samantha Carr, Bert DeTienne, Ariah Erny, Elizabeth Fisher, Kawika Ilac, Gabby Jarvis, Isabel Morton, EmmaRae Rasmussen, Syrrius Robinson, Savannah Roosma, Lincoln Slonaker, Jesse Uski, and Steven Yother.

THOMPSON FALLS ELEMENTARY

Thompson Falls Elementary reported the following students earning honor roll status. Fourth graders include Nathan Baxter, Easton Deal, Autumn Elder, Audrey Fairbank, Alex Farrar, Wyatt Franklin, Jacob Hall, Easton Helvey, Matea Keefe, Tristan Kelly, Angela Koskela, Bryan Lakko, Allan McGann, Gage Park, Marley Robinson, Christine Romero, and Tobias Susic. Fifth graders are Cora Anderson, Emory Butler, Kadence Butler, William Detlaff, Lexi Franck, Octavia Holloway, Evan Lofthus, Hailey Lowe, Grace Subatch, and Veronica Vega. Sixth graders include Alex Barrera, Audrey Baxter, Jesse Buchanan, Addyson Deal, Teagan Dorscher, Giovanni Grossberg, Chase Helvey, Samantha Hertel, Camille Holloway, Kylee Huff, Riley Keefe, Michael Koskela, Sophia LaFriniere, Claire Lakko, Kaylene Morkert, Jason Myers, Marley Neesvig, Jay Sip Kupihea, Tyler Smith, and Brylon VanElswyk.

THOMPSON FALLS

JUNIOR HIGH

Thompson Falls Junior High Honor Roll students include seventh grade are Emma Claridge, Annalise Fairbank, Emily Gravning, Gabrielle Hannum, Solveig Nygaard, Addison Pardee, Taylor Saner, Katelyn Subatch, and Savana Wilson. Eighth graders are Isabella Buchanan, Samantha Burcham, Madison Chojnacky, Gavin Godfrey, Gabriel Hutton, Mace Jacobson, Sarah Koskela, Caleb Lakko, Lillian Leisz, Gacie Lowe, Jakob Molina, Aidan Rich, Teagan Saner, Melody Tidd, and Madison Toyias.

THOMPSON FALLS

HIGH SCHOOL

Thompson Falls High School reported honor roll studentd in the freshman class as Kael Brown, Jacob Carping, Nathan Cottingham, Makayla Davis, Braxton Dorscher, Cheyenne Fernandez, Madaline Gardner, Avery Graving, Justin Haagenson, Max Hannum, Olivia Harnett, Dakota Hensley, Adrian Holloway, Blakely Lakko, Diego Long, Brayden McJunkin, Hattie Neesvig, Theodor Nygaard, Trinity Riffle, Mackenzie Robinson, and Cael Thilmony. Sophomores include Elizabeth Baxter, Bethany Burk, Adam Childers, Benjamin Cooper, Margaret Donohue, Breck Ferris, Cassandra Gerry, Austin Goatley, Tiana Goatley, Cella Hodges-VanHuss, Cheyla Irvine, Chesney Lowe, Levi Myers, Briar Palmber, Sophia Pileggi, Wesley Powers, Jordan Rogers, Shannon David, John Taylor, Julian Watson-Flick, Jack Williams, and Colton Wormwood. Juniors are Avicenna Ahmad, Tyler Battles, Zackary Biros, Julissa Bonney, Reyna Clark, Benjamin Croft, Aidan DeHass, Veronica Hanks, Jaden Isaac, Margaret Leaver, Florian Oates, Lance Palmer, Ellison Pardee, K-Lynn Pinto, McKenzie Robins, Ava Rook, Nathan Schraeder, Daniel Shrier, Scarlette Schwindt, and Trae Thilmony. Seniors receiving honors are Zachary Allday, Derek Andersen, Maycie Anderson, Megan Baxter, Jolia Buchanan, Cody Burk, Isabella Cornejo, Jody Detlaff, Faith Frields, Sierra Hanks, Ariana Madsen, Dante Micheli, Justin Morgan, Josey Neesvig, Nathan Ostwald, Kade Pardee, Jasmine Pearson, Renee Pearson, Katrina Prokuski, Olivia White, and Angel Whiting.

TROUT CREEK SCHOOL

Trout Creek School reported their honor roll students. They include third grader Brayden Reum and fourth graders Ellie Chambers, Grady Dana, and Ren Foreman. In fifth grade are Isabell Aguirre, and Grayson Stevens. Sixth graders include Arya Krick, Kassidy Dana, Gavin Todd, Madisun Rasmussen, and Riley Reum. Seventh graders are Lassen Raby and Fletcher Segura. Eighth grade are “Gabby,” Gage Todd, and Ashton Rasmussen.

Dixon School District runs on a trimester schedule. Students receiving honors will be recognized at the end of the second trimester.

Noxon Schools has not yet provided honor roll information for second quarter.