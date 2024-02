Crossword Solution

SOLUTIONS ACROSS

1. ABATE

6. BOSC

10. DABA

14. MOLAR

15. APPARELED

17. GO TO GREAT LENGTH

19. ANS

20. ALL

21. ALIAS

22. LYS

23. IBIS

24. SODS

26. SANEST

29. MAAR

31. SISE

32. AHA

34. ARNE

35. CLASH

37. SCAB

38. CAT

39. VAIN

40. SHIM

41. BASINS

43. AMES

45. PANT

46. CAB

47. BLINI

49. AAR

50. PEI

53. GO UNDER THE KNIFE

57. SECESSION

58. WITTE

59. ARES

60. TON

61. ABASE

SOLUTIONS DOWN

1. AMGA

2. BOON

3. SALTS

4. TAO

5. ERG

6. BAELS

7. OPAL

8. SPT

9. CALABASH

10. DENISE

11. ALGA

12. BETS

13. ADH

16. RELINE

18. RAYS

22. LD

23. ISIS

24. SANTA

25. ORE

27. SACHS

28. THAI

29. MAC

30. ARAB

31. SAN

33. ABM

35. CANNIEST

36. LIST

37. SSE

39. VIANDS

42. SPINES

43. AARE

44. MB

46. CAHN

47. BOER

48. LUCE

49. ATON

50. PITA

51. EFTS

52. IEEE

53. GSA

54. RIO

55. KWA

56. NIB

CW241510