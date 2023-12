Bowling Scores

OVER THE HILL GANG W L

Fun Team 26 22

Roll’n Along 25 23

Jokers Wild 25 23

Com’bak Kids 24.5 23.5

Mixed Nuts 22.5 25.5

Leftovers 21 27

Team Scr. Game: Fun Team, 750; Scr. Series: Fun Team, 2225; Hcp. Game: Roll’n Along, 914; Hcp. Series: Roll’n Along, 2531; Mens Inv. Scr. Game: Ron Beaty, 204; Scr. Series: Ron Beaty, 603; Hcp. Game: Tim Martin, 257; Hcp. Series: Bob Flewelling, 680. Wms Inv. Scr Game: Debbie Rolleri, 191; Scr Series: Ginger Ward, 532; Hcp. Game: Ginny Flewelling, 245; Hcp. Series: Ginger Ward, 673.

INDUSTRIAL LEAGUE W L

Bernie’s Auto 11 5

Pocket Pounders 11 5

North Star Drilling 8 8

Howard Services 8 8

Highlead 7 9

Schitts and Giggles 3 13

Team Scr. Game: Bernie’s Auto, 770; Scr. Series: Bernie’s Auto, 2143; Hcp. Game: Highlead 855; Hcp. Series: North Star Drilling, 2411; Inv. Scr. Game: John Mosher, 211; Scr. Series: Bernie Groshong, 552; Hcp. Game: John Mosher, 254; Hcp. Series: Ginger Ward, 651.

FRIDAY NIGHT LITES W L

Bowling Bad 34.5 9.5

North star Drilling 29.5 14.5

Pin Busters 21 23

Project Ascent 18 26

Let It Roll 16 28

Used Bowlers 13 31

Team Scr. Game: North Star Drilling, 833; Scr. Series: North Star Drilling 2308; Hcp. Game: Bowling Bad 930; Hcp. Series: Bowling Bad, 2612; Mens Inv. Scr. Game: Ron Beaty, 268; Scr. Series: Ron Beaty, 629; Hcp. Game: Ron Beaty, 268; Hcp. Series: Mike Kelley, 669; Wms Inv. Scr. Game: Ginger Ward, 189; Scr. Series: Ginger Ward, 540; Hcp. Game: Cathy Hummel, 248; Hcp. Series: Cathy Hummel, 692.

MONDAY NIGHT GALS W L

MDS- Nascar Freaks 29 19

Elkhorn Alley Cats 25.5 22.5

Sorlie’s Pin Dozers 23 25

Brew Crew 18.5 29.5

Team Scr. Game: Brew Crew, 444; Scr. Series: Brew Crew 1247; Hcp. Game: Brew Crew, 623; Hcp. Series: Sorlie’s Pin Dozers, 1787; Inv. Scr. Game: Brenda Franck 199; Scr. Series: Brenda Franck, 472; Inv. Hcp. Game: Brenda Franck 243; Hcp. Series: Karissa Lowe, 650.

BOWLING BEAUTIES W L

Aspire PT 26 18

Sunflower Gals 22.5 21.5

Gardner Ranch 22.5 21.5

The Dinkers 20.5 23.5

Elliott Realty 20.5 23.5

Lane Blazers 20 24

Team Scr. Game: The Dinkers, 488; Scr. Series: The Dinkers, 1340; Hcp. Game: The Dinkers 669; Hcp. Series: The Dinkers, 1883; Inv. Scr. Game: Ginger Ward, 190; Scr. Series: Ginger Ward, 494; Inv. Hcp. Game: Ginger Ward, 238; Hcp. Series: Mary Thomas, 651.