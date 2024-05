Sanders County Honor Roll sponsored by Hecla Montana May 9, 2024



Noxon School Seniors High Honor Roll: Maygan Swanson, Mia Vogel, Jillian Shell, Samuel Christensen, Maria Pelobello. Honor Roll: Shamus Wheeldon, Kaelene Kelly, Owen Ramsey, Patience Morris. Juniors High Honor Roll: Ian Brown, Isabella Buchanan, Chance McDaid, Marianna Herra, Nathan Hutfles, DJ Ring...





