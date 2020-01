Crossword Solution January 23, 2020 January 23, 2020 SOLUTIONS ACROSS 1. PBS 4. Dab 7. ESC 10. Oat 11. Err 12. Nth 13. Thole 15. Bai 16. Tripe 19. Solaria 21. Dreaded 23. Keenest 24. Gabfest 25. Cole 26. Elbe 27. Pareses 30. Seedbed 34. Ecu 35. Ala 36. Pegasus 41. Hasidim 45. Gera 46. Oran 47. Marines 50. Sulfate 54. Azaleas 55. Amalgam 56. Dose...





For access to this article please sign in or subscribe.