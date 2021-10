Crossword Solution September 30, 2021 September 30, 2021 SOLUTIONS ACROSS 1. CPA 4. ARTIST 10. REC 11. VERNAL 12. BU 14. EEC 15. PALL 16. ORMOLU 18. ACETATE 22. SEALER 23. RETINAL 24. CAMERAS 26. AD 27. ENID 28. TOOT 30. RAGE 31. PBS 34. ELLIS 36. MAR 37. ROTC 39. IDOL 40. OSAR 41. TD 42. NABBING 48. MOLOKAI 50. CRUDER 51. ONESELF 52. KARATE 53. SAKE...





