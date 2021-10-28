Crossword Solution
October 28, 2021
October 28, 2021
SOLUTIONS ACROSS
1. SAC
4. FAN
7. CRO
10. ADH
11. OCA
12. HEN
13. COBRA
15. RET
16. ARISE
19. STEEPLE
21. IGNEOUS
23. CORNEAS
24. ORGANIC
25. AARE
26. NEED
27. OCCLUDE
30. SESSILE
34. AHA
35. RAN
36. SIDECAR
41. CASCADE
45. CIRE
46. ALAY
47. BATHTUB
50. SAVABLE
54. PRAIRIE
55. IRONIES
56. MANDA
57. CAN
59. RIDGE
60. KNT
61. CIO
62. EDD
63. SAE
64. ANS
65. DEY
SOLUTIONS DOWN
1. SABER
2. ADRENAL
3. CHAPEAU
4. FORSEE
5. ACE
6. NATIONS
7. CHANGES
8. REREADS
9. ONION
13. CSC
14. OTO
17. SUI
18. ESC
20. LARD
22. GREE
27. OAS
28. CHI
29. CAD
31. IRA
32. LAD
33. ENE
37. ECHIDNA
38. CITRATE
39. ARUI
40. REBECCA
41. CASINOS
42. ALAR
43. SAVORED
44. CYANIDE
47. BPM
48. ARA
49. TANKS
51. BIDDY
52. LEG
53. ESE
58. AIN
CW21A410
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