Sanders County Honor Roll April 21, 2022



Thompson Falls Junior High 7th grade Alexander Barrera, Aubrey Baxter, Allie Borgmann, Addyson Deal, Teagan Dorscher, Josh Ekberg, Smantha Hertel, Kylee Huff, Michael Koskela, Arya Krick, Claire Lakko, Jason Myers, Marley Neesvig. 8th Grade Jaden Bewick, Annalise Fairbank, Emily Gravning, Ga...





For access to this article please sign in or subscribe.