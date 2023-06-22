Crossword solution
June 22, 2023
SOLUTIONS ACROSS
1. GROK
5. PAIR
9. ANALOG
11. HAILED
13. SANDBAG
15. SECRECY
16. IRK
17. ELABORATION
19. OLLA
21. STALE
22. TIE
23. YELP
25. TAOS
26. TIL
27. DUES
29. SEIZES
31. MAAS
33. DEES
34. ANKLES
36. SETS
38. UCA
39. APES
41. SEES
43. ARE
44. RIATA
46. SAPS
48. RETALIATORY
52. MEI
53. IMAGOES
54. PALSIES
56. LITERS
57. SECEDE
58. AERY
59. MIRY
SOLUTIONS DOWN
1. GNARLY
2. RANKLED
3. OLD
4. KOBE
5. PACA
6. AIRT
7. ILEITIS
8. RECOIL
9. ASIO
10. GALS
11. HERESIES
12. DYNE
14. GATT
15. SOLOED
18. BAAS
20. ALUMNA
24. PEAK
26. TESTES
28. SALARIES
30. ZEES
32. Reddish browns
34. ACETATE
35. SEAT
37. SEAMIER
38. UREMIA
40. STOP
42. SPEEDY
43. ARIL
45. ARAS
47. SiSE
49. AGER
50. LORY
51. YLEM
55. SCI
CW236310
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