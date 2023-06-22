ClassifiedsDirectoryPhotosAboutContactAdvertise

FaceBookRSS

SubscribeSign In

Crossword solution

 
facebook  Share twitter  Tweet 0 Comments

June 22, 2023



SOLUTIONS ACROSS

1. GROK

5. PAIR

9. ANALOG

11. HAILED

13. SANDBAG

15. SECRECY

16. IRK

17. ELABORATION

19. OLLA

21. STALE

22. TIE

23. YELP

25. TAOS

26. TIL

27. DUES

29. SEIZES

31. MAAS

33. DEES

34. ANKLES

36. SETS

38. UCA

39. APES

41. SEES

43. ARE

44. RIATA

46. SAPS

48. RETALIATORY

52. MEI

53. IMAGOES

54. PALSIES

56. LITERS

57. SECEDE

58. AERY

59. MIRY

SOLUTIONS DOWN

1. GNARLY

2. RANKLED

3. OLD

4. KOBE

5. PACA

6. AIRT

7. ILEITIS

8. RECOIL

9. ASIO

10. GALS

11. HERESIES

12. DYNE

14. GATT

15. SOLOED

18. BAAS

20. ALUMNA

24. PEAK

26. TESTES

28. SALARIES

30. ZEES

32. Reddish browns

34. ACETATE

35. SEAT

37. SEAMIER

38. UREMIA

40. STOP

42. SPEEDY

43. ARIL

45. ARAS

47. SiSE

49. AGER

50. LORY

51. YLEM

55. SCI

CW236310

 

Reader Comments(0)

comment Log in to add your comment
 
 

Sections

Newspaper

Website

Advertise

Contribute

Connect With Us

FaceBookRSS

Sanders County Ledger

P.O. Box 219 / 603 Main St.
Thompson Falls, MT 59873
Ph: (406) 827-3421
[email protected]

© 2023 Wooden Enterprises, Inc.

Powered by ROAR Online Publication Software from Lions Light Corporation
© Copyright 2023