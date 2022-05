Crossword Solution May 19, 2022 May 19, 2022 SOLUTIONS ACROSS 1. ROAR 5. SRI 8. TAB 11. AMBOS 13. HEN 14. RALE 15. DEBTS 16. ITS 17. ALAR 18. RACES 20. NIT 21. GANG 22. AMERICAS 25. PREMATURELY 30. RELATED 31. ELM 32. EDICT 33. BASIS 38. ARA 41. READERS 43. CAULIFLOWER 45. KOHLRABI 47. SCAB 49. LIT 50. KABOB 55. ALAE 56. ICE 57. ARMOR 59...





For access to this article please sign in or subscribe.