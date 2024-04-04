Crossword solution
April 4, 2024
SOLUTIONS ACROSS
1. HAET
5. OCCULT
11. ABBREVIATION
14. SOLDIER
15. ACROSS
18. SAMAR
19. EERIER
21. MSB
23. COCO
24. TAMES
28. ONCE
29. IA
30. SCAB
32. SOS
33. STP
35. TLC
36. SST
39. MEED
41. AD
42. TEES
44. SAHIB
46. AUBE
47. DIM
49. TSETSE
52. LABEL
56. STALLS
58. MINARET
60. LABORATORIES
62. PAPACY
63. DESK
SOLUTIONS DOWN
1. HAS
2. ABOS
3. EBLA
4. TRIM
5. OVERSTATES
6. CIR
7. CA
8. UTA
9. LICE
10. TORE
12. EDAM
13. NORCO
16. SIONS
17. SECCO
20. ROES
22. BA
25. MS
26. ECT
27. SALABILITY
29. ISM
31. BCD
34. PEA
36. STAT
37. SEUSS
38. TEBET
40. DH
43. SETAL
45. ID
48. MANO
50. SLAP
51. ELBA
53. BARD
54. ERIE
55. LEES
57. SOP
58. MAC
59. TSK
61. RA
CW244110
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