Crossword Solution September 9, 2021 September 9, 2021 SOLUTIONS ACROSS 1. ATP 4. BAEL 8. TULA 10. CORNO 11. OVAL 12. FANGED 13. MANET 15. CONFUTE 16. ILEUS 17. BOOTIES 18. CUT THE MUSTARD 21. LED 22. STE 23. IBM 24. ETA 25. CRO 26. AVE 27. BROWNIE POINTS 34. IRANIAN 35. ALARM 36. GRIMING 37. SIBIU 38. NUTMEG 39. ABUT 40. ALOES 41. CENT 42. RAND 4...





